CITO TEST® STEP A БЫСТРЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ISTA-RC81, №1 - Львов (626533) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 102 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1