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CITO TEST® STEP A БЫСТРЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ISTA-RC81, №1 - Львов (626533) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
266,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
266,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
273,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
246,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
324,99
Экономия: -73,90 грн
251,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
316,99
Экономия: -65,90 грн
251,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
272,65
Экономия: -13,75 грн
258,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
285,33
Экономия: -24,02 грн
261,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
273,55 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
331,99
Экономия: -80,90 грн
251,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
348,99
Экономия: -97,90 грн
251,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
244,86 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
273,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
295,99
Экономия: -44,90 грн
251,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
266,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (3)
273,55 грн