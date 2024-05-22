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CITO TEST® STEP A БЫСТРЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ISTA-RC81, №1 - Харьков (626533) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
284,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
295,29
Экономия: -30,57 грн
264,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
319,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
280,57
Экономия: -14,43 грн
266,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -41,90 грн
251,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
290,80
Экономия: -24,75 грн
266,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
293,99
Экономия: -42,90 грн
251,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
284,02 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
266,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
270,28
Экономия: -8,28 грн
262,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (3)
290,14
Экономия: -25,18 грн
264,96 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
284,23 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (146)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн