CITO TEST® STEP A БЫСТРЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ISTA-RC81, №1 - Харьков (626533) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 12 аптеках
Первая аптека
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Науки, 23
Подорожник
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Науки, 64
Ощад аптека
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Аптека шар@
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
В других городах:
Дешево
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (146)
Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Наличие на 2024-05-24 - 12:00