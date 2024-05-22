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CITO TEST® STEP A БЫСТРЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ISTA-RC81, №1 - Днепр (Днепропетровск) (626533) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
289,38
Экономия: -23,70 грн
265,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
266,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
301,72
Экономия: -35,71 грн
266,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
273,31
Экономия: -12,03 грн
261,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
266,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
279,36
Экономия: -15,36 грн
264,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
273,74
Экономия: -12,84 грн
260,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
266,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (193)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
266,20 грн