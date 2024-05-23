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АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ гель вагинальный 5 мл, №8 - Запорожье (601047) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
423,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
543,18
Экономия: -105,95 грн
437,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
455,80
Экономия: -38,17 грн
417,63 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
472,99
Экономия: -59,53 грн
413,46 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
464,00
Экономия: -60,80 грн
403,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
423,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
455,99
Экономия: -42,53 грн
413,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
474,57
Экономия: -69,14 грн
405,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
429,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
423,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
423,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
461,42
Экономия: -46,48 грн
414,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
423,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
545,71
Экономия: -108,48 грн
437,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
423,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
561,16
Экономия: -120,71 грн
440,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -47,59 грн
417,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: гель вагинальный (6)
464,00
Экономия: -60,80 грн
403,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
423,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (55)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
423,80 грн