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АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Запорожье (615257) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (261)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
343,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
390,31
Экономия: -76,62 грн
313,69 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
364,27
Экономия: -53,20 грн
311,07 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
321,40 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
374,99
Экономия: -52,72 грн
322,27 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
372,00
Экономия: -59,00 грн
313,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (261)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
343,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
445,80
Экономия: -122,40 грн
323,40 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
348,99
Экономия: -26,72 грн
322,27 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
328,79 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
375,95
Экономия: -58,11 грн
317,84 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
337,62 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
330,99 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (261)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
343,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
342,66
Экономия: -32,47 грн
310,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
361,13
Экономия: -56,10 грн
305,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (261)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
343,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
400,31
Экономия: -87,27 грн
313,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
355,44
Экономия: -43,84 грн
311,60 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
326,68 грн