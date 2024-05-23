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АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Одесса (615257) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 232 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
334,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (4)
363,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
339,40
Экономия: -16,50 грн
322,90 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Мелисса
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Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
353,10 грн
Колонтаевская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
346,80 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
375,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
325,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
401,08
Экономия: -81,09 грн
319,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
334,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
340,01
Экономия: -20,02 грн
319,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
418,99
Экономия: -96,72 грн
322,27 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
346,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
338,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
331,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
343,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
368,18
Экономия: -46,17 грн
322,01 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
343,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -56,72 грн
322,27 грн