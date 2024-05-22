Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияЖидкостиСолевые растворы для промывания носаАКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙЦены в аптеках

АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Львов (615257) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
343,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
311,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
360,49
Экономия: -51,03 грн
309,46 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
362,99
Экономия: -40,72 грн
322,27 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
306,09 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
343,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
392,99
Экономия: -70,72 грн
322,27 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
321,97
Экономия: -16,23 грн
305,74 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
523,20
Экономия: -198,50 грн
324,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
367,75
Экономия: -59,24 грн
308,51 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
349,99
Экономия: -27,72 грн
322,27 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
411,99
Экономия: -89,72 грн
322,27 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
382,99
Экономия: -60,72 грн
322,27 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
432,99
Экономия: -110,72 грн
322,27 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
315,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
359,99
Экономия: -37,72 грн
322,27 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
383,99
Экономия: -61,72 грн
322,27 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
401,99
Экономия: -79,72 грн
322,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
368,65
Экономия: -63,58 грн
305,07 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
421,99
Экономия: -99,72 грн
322,27 грн