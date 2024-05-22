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АКВА МАРИС® БЕБИ ИНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 50 мл, №1 - Львов (617397) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (95)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
208,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
183,07 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
209,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
224,38
Экономия: -36,13 грн
188,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -25,09 грн
195,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
203,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
187,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
319,50
Экономия: -122,10 грн
197,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
246,99
Экономия: -51,09 грн
195,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
236,99
Экономия: -41,09 грн
195,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
197,21
Экономия: -12,65 грн
184,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
227,62
Экономия: -43,11 грн
184,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -17,09 грн
195,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -58,09 грн
195,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
236,99
Экономия: -41,09 грн
195,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
203,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
270,99
Экономия: -75,09 грн
195,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
183,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
218,99
Экономия: -23,09 грн
195,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
236,99
Экономия: -41,09 грн
195,90 грн