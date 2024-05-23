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АКВА МАРИС® БЕБИ ИНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Одесса (615255) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
280,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
442,60
Экономия: -167,50 грн
275,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
313,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
296,41
Экономия: -14,41 грн
282,00 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
325,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
338,20 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Колонтаевская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
294,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
274,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
340,28
Экономия: -90,57 грн
249,71 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
306,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
279,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
295,93
Экономия: -46,22 грн
249,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
350,99
Экономия: -77,85 грн
273,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
266,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
253,29 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
321,95
Экономия: -43,44 грн
278,51 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
310,45
Экономия: -60,85 грн
249,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
281,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
320,09
Экономия: -51,16 грн
268,93 грн