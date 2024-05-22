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АКВА МАРИС® БЕБИ ИНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Львов (615255) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
324,15
Экономия: -43,74 грн
280,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
253,89 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
292,28
Экономия: -3,92 грн
288,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
313,60
Экономия: -60,96 грн
252,64 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
307,99
Экономия: -34,85 грн
273,14 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
304,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
243,83 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
297,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
444,00
Экономия: -168,90 грн
275,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
337,99
Экономия: -64,85 грн
273,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
339,99
Экономия: -66,85 грн
273,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
266,03
Экономия: -23,90 грн
242,13 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
443,40
Экономия: -168,30 грн
275,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
313,14
Экономия: -60,81 грн
252,33 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
283,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -21,85 грн
273,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
360,99
Экономия: -87,85 грн
273,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
329,99
Экономия: -56,85 грн
273,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
361,99
Экономия: -88,85 грн
273,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
265,31 грн