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АКВА МАРИС® БЕБИ ИНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл, №1 - Харьков (615255) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 376 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
258,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
262,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
314,22
Экономия: -59,22 грн
255,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
253,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
274,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
306,03
Экономия: -69,72 грн
236,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
257,37 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
252,59 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
252,26 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
419,40
Экономия: -144,30 грн
275,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
253,92 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
394,70
Экономия: -117,30 грн
277,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -37,85 грн
273,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
257,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
290,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
312,84
Экономия: -72,72 грн
240,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
257,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
291,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
256,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
290,82 грн