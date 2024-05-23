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CITO TEST® ГРИПП БЫСТРЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГРИППА для самоконтроля, №1 - Одесса (554319) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
394,06
Экономия: -26,28 грн
367,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
408,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
408,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
408,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
408,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
408,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
408,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
408,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
408,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
408,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
408,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
408,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
408,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
408,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
408,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
408,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
408,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
408,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
421,30
Экономия: -53,64 грн
367,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
408,90 грн
В городе Одесса больше нет предложений с препаратом