Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты прочиеБИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT®Цены в аптеках

БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 12 см х 4 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (607863) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 11-В
Всего: упаковка (20)
152,40
Экономия: -29,80 грн
122,60 грн
Биокон
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
Всего: упаковка (5)
152,40
Экономия: -29,80 грн
122,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
Всего: упаковка (37)
139,80
Экономия: -17,20 грн
122,60 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
125,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
125,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом