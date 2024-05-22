Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи ортопедическиеБАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ПОВЯЗКА ДЕЗОЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ПОВЯЗКА ДЕЗО размер 2 612, №1 - Киев (585276) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
968,03
Экономия: -119,96 грн
848,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г
Всего: упаковка (2)
978,25
Экономия: -119,02 грн
859,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
964,35
Экономия: -86,67 грн
877,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
971,56
Экономия: -76,07 грн
895,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
983,00
Экономия: -99,59 грн
883,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
969,42
Экономия: -61,84 грн
907,58 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
929,00
Экономия: -121,00 грн
808,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 01 мин
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
463,49
Экономия: -36,74 грн
426,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
983,18
Экономия: -116,51 грн
866,67 грн
Роза
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
838,60 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
846,20 грн
Ирфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом