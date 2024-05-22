К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Днепр, ул. Независимости, 29 Всего: упаковка (1) 463,49 Экономия: -36,74 грн 426,75 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Счастливая, 3 Всего: упаковка (1) 983,18 Экономия: -116,51 грн 866,67 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 335 Всего: упаковка (1) 971,56 Экономия: -76,07 грн 895,49 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2 Всего: упаковка (1) 929,00 Экономия: -121,00 грн 808,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Смелянская, 38 Всего: упаковка (1) 964,35 Экономия: -86,67 грн 877,68 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г Всего: упаковка (2) 978,25 Экономия: -119,02 грн 859,23 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Канев, ул. Героев Днепра, 1-А Всего: упаковка (1) 968,03 Экономия: -119,96 грн 848,07 грн Забронировать

Виола Подробнее Открыто Круглосуточно Одесса, дорога Фонтанская, 59 Всего: упаковка (1) 846,20 грн Забронировать

Роза Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6 Всего: упаковка (1) 838,60 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Вараш, ул. Энергетиков, 10 Всего: упаковка (1) 983,00 Экономия: -99,59 грн 883,41 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вараш, м-н Вараш, 13 Всего: упаковка (1) 969,42 Экономия: -61,84 грн 907,58 грн Забронировать

Ирфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коростышев, ул. Шевченко, 40 Всего: упаковка (1) 764,00 грн