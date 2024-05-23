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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "LINDO" PK 820 с трубочкой, 0 мес., №1 - Запорожье (578173) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
190,57
Экономия: -22,57 грн
168,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
176,72
Экономия: -16,03 грн
160,69 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
171,65 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
186,12
Экономия: -21,71 грн
164,41 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
190,96
Экономия: -40,05 грн
150,91 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
167,68 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
185,95
Экономия: -21,54 грн
164,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
202,73
Экономия: -38,32 грн
164,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
170,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
160,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
201,99
Экономия: -20,48 грн
181,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
181,00
Экономия: -25,41 грн
155,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
159,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
178,19
Экономия: -13,78 грн
164,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (2)
171,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
178,23
Экономия: -13,55 грн
164,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
185,36
Экономия: -17,16 грн
168,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
192,44
Экономия: -20,03 грн
172,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
185,99
Экономия: -20,48 грн
165,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
189,62
Экономия: -17,21 грн
172,41 грн