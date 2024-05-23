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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "LINDO" PK 820 с трубочкой, 0 мес., №1 - Одесса (578173) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
172,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
170,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
181,43
Экономия: -16,22 грн
165,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
174,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
180,47
Экономия: -23,77 грн
156,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
166,22 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
191,27
Экономия: -36,35 грн
154,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
163,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
164,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
170,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
175,03
Экономия: -10,76 грн
164,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
171,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
180,88
Экономия: -14,72 грн
166,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (2)
177,58
Экономия: -21,19 грн
156,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
165,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
171,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
186,72
Экономия: -20,26 грн
166,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
191,77
Экономия: -25,52 грн
166,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
186,04
Экономия: -20,74 грн
165,30 грн