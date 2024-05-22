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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "LINDO" PK 820 с трубочкой, 0 мес., №1 - Львов (578173) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
179,32
Экономия: -17,82 грн
161,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
178,68
Экономия: -17,99 грн
160,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (3)
171,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
176,21
Экономия: -13,56 грн
162,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
172,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
186,65
Экономия: -33,96 грн
152,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
178,47
Экономия: -14,64 грн
163,83 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
173,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
174,35
Экономия: -17,55 грн
156,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
174,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
172,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
171,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
171,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (2)
172,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
171,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
172,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
171,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
171,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (2)
172,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
171,59 грн