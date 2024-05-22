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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА "LINDO" PK 820 с трубочкой, 0 мес., №1 - Днепр (Днепропетровск) (578173) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
192,26
Экономия: -31,57 грн
160,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
194,65
Экономия: -30,12 грн
164,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
192,03
Экономия: -33,56 грн
158,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
186,14
Экономия: -18,14 грн
168,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
172,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (3)
170,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
191,79
Экономия: -23,89 грн
167,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
176,03
Экономия: -10,77 грн
165,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
169,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
182,06
Экономия: -16,80 грн
165,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
182,98
Экономия: -27,88 грн
155,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
195,63
Экономия: -40,53 грн
155,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
181,29
Экономия: -14,97 грн
166,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
174,71
Экономия: -13,98 грн
160,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
168,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
193,76
Экономия: -36,71 грн
157,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (2)
170,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
173,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
169,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
180,71
Экономия: -23,58 грн
157,13 грн