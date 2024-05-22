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БИНТ ВЯЗАНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см, №1 - Киев (542353) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 43 мин
Чернигов, ул. Преображенская, 2
Всего: упаковка (9)
15,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 43 мин
Прилуки, ул. Вокзальная, 19
Всего: упаковка (13)
15,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 14
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 43 мин
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
Всего: упаковка (1)
15,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (3)
17,75
Экономия: -1,58 грн
16,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 43 мин
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
Всего: упаковка (2)
15,61 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
18,56
Экономия: -2,45 грн
16,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (68)
24,30
Экономия: -8,38 грн
15,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
17,67
Экономия: -1,64 грн
16,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (2)
17,91
Экономия: -1,79 грн
16,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (2)
15,61 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
Всего: упаковка (4)
15,61 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом