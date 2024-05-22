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АПИКОЛД спрей оральный флакон 20 мл, №1 - Киев (529400) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
238,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
245,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
243,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
238,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
195,99 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
297,20
Экономия: -75,32 грн
221,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
267,21
Экономия: -41,10 грн
226,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (8)
254,35
Экономия: -44,83 грн
209,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
238,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
238,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
238,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
238,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
250,61
Экономия: -28,91 грн
221,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
238,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
238,20 грн