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АПИКОЛД МИНТ спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Запорожье (529398) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
119,24
Экономия: -4,02 грн
115,22 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
119,20
Экономия: -3,67 грн
115,53 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
234,77
Экономия: -42,66 грн
192,11 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
123,03
Экономия: -5,52 грн
117,51 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
181,96 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
125,83
Экономия: -7,27 грн
118,56 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
208,23
Экономия: -24,78 грн
183,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
143,67
Экономия: -5,57 грн
138,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
210,47
Экономия: -18,32 грн
192,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
122,93
Экономия: -4,19 грн
118,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
124,27
Экономия: -5,71 грн
118,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
115,84
Экономия: -3,67 грн
112,17 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
210,73
Экономия: -18,62 грн
192,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
122,35
Экономия: -3,79 грн
118,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
223,97
Экономия: -29,52 грн
194,45 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
118,63
Экономия: -6,73 грн
111,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
215,84
Экономия: -32,39 грн
183,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
220,18
Экономия: -36,73 грн
183,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -50,11 грн
184,88 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
202,45
Экономия: -20,38 грн
182,07 грн