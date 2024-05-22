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АПИКОЛД МИНТ спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Львов (529398) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
177,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -39,11 грн
184,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
188,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
264,99
Экономия: -80,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -22,11 грн
184,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
201,13
Экономия: -10,23 грн
190,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
243,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
221,99
Экономия: -37,11 грн
184,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
210,85
Экономия: -18,88 грн
191,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -50,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -50,11 грн
184,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
212,34
Экономия: -17,89 грн
194,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
221,99
Экономия: -37,11 грн
184,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
177,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
224,47
Экономия: -32,95 грн
191,52 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -34,11 грн
184,88 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
217,99
Экономия: -33,11 грн
184,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
198,22
Экономия: -14,77 грн
183,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
187,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
194,22 грн