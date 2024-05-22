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АПИКОЛД МИНТ спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (529398) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
200,60
Экономия: -8,93 грн
191,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
218,86
Экономия: -24,41 грн
194,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
206,12 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
209,71
Экономия: -14,98 грн
194,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
204,23
Экономия: -12,22 грн
192,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
204,49
Экономия: -12,48 грн
192,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -24,11 грн
184,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
199,97
Экономия: -7,96 грн
192,01 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -22,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
229,99
Экономия: -45,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -22,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
221,99
Экономия: -37,11 грн
184,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
208,11
Экономия: -15,69 грн
192,42 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
203,53
Экономия: -11,63 грн
191,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
208,99
Экономия: -24,11 грн
184,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
205,27
Экономия: -13,31 грн
191,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
203,15
Экономия: -10,73 грн
192,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
228,99
Экономия: -44,11 грн
184,88 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
204,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
198,47
Экономия: -15,85 грн
182,62 грн