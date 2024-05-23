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АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Запорожье (529401) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
187,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
122,33
Экономия: -4,13 грн
118,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
120,21
Экономия: -7,10 грн
113,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
123,33
Экономия: -3,66 грн
119,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
205,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
137,05
Экономия: -6,30 грн
130,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
187,53
Экономия: -10,63 грн
176,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
121,10
Экономия: -3,64 грн
117,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
192,66 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
226,16
Экономия: -30,90 грн
195,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
232,41
Экономия: -37,41 грн
195,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
234,93
Экономия: -57,00 грн
177,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
179,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -58,00 грн
192,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1)
229,49
Экономия: -30,68 грн
198,81 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
224,56
Экономия: -23,92 грн
200,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
222,22
Экономия: -10,52 грн
211,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (2)
232,99
Экономия: -40,00 грн
192,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
235,56
Экономия: -34,75 грн
200,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
234,49
Экономия: -33,82 грн
200,67 грн