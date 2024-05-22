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АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Львов (529401) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
223,99
Экономия: -31,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -57,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
265,99
Экономия: -73,00 грн
192,99 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
198,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -58,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -41,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (2)
234,99
Экономия: -42,00 грн
192,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
211,99
Экономия: -19,00 грн
192,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
200,52
Экономия: -0,64 грн
199,88 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (1)
198,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -39,00 грн
192,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
196,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
189,78
Экономия: -2,47 грн
187,31 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (2)
231,99
Экономия: -39,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -56,00 грн
192,99 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -40,00 грн
192,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
234,45
Экономия: -40,30 грн
194,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
185,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
298,60
Экономия: -115,60 грн
183,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
194,41 грн