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АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Киев (529401) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
213,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
204,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
204,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
237,40
Экономия: -46,78 грн
190,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
221,23
Экономия: -10,33 грн
210,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
225,58
Экономия: -22,11 грн
203,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -41,00 грн
192,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
238,18
Экономия: -34,40 грн
203,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
241,92
Экономия: -43,10 грн
198,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (6)
228,29
Экономия: -12,16 грн
216,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
200,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
233,06
Экономия: -33,77 грн
199,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
218,72
Экономия: -16,62 грн
202,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
180,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
196,48 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
209,46
Экономия: -28,26 грн
181,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
228,82
Экономия: -12,50 грн
216,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
233,91
Экономия: -12,91 грн
221,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
241,39
Экономия: -24,89 грн
216,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
198,44 грн