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АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Харьков (529401) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
184,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
211,38
Экономия: -36,91 грн
174,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
211,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
203,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -26,00 грн
192,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
228,31
Экономия: -36,88 грн
191,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
203,07
Экономия: -10,81 грн
192,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
223,93
Экономия: -19,99 грн
203,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -26,00 грн
192,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
209,64
Экономия: -20,06 грн
189,58 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
203,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
207,54
Экономия: -18,22 грн
189,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
228,99
Экономия: -36,00 грн
192,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
175,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Холодногорская, 11
Всего: упаковка (1)
203,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 100
Всего: упаковка (1)
212,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
232,77
Экономия: -37,70 грн
195,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
233,07
Экономия: -29,13 грн
203,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
214,37
Экономия: -22,11 грн
192,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
211,55
Экономия: -16,44 грн
195,11 грн