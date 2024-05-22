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АПИКОЛД ПРОПО спрей назальный флакон 30 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (529401) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
222,43
Экономия: -19,45 грн
202,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
220,98
Экономия: -17,14 грн
203,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
222,11
Экономия: -27,96 грн
194,15 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
207,64
Экономия: -15,59 грн
192,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
222,89
Экономия: -28,74 грн
194,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
237,27
Экономия: -42,27 грн
195,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
220,01
Экономия: -27,96 грн
192,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
225,40
Экономия: -33,35 грн
192,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
212,46
Экономия: -8,60 грн
203,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
221,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
220,75
Экономия: -28,99 грн
191,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
229,33
Экономия: -28,59 грн
200,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
213,93
Экономия: -21,02 грн
192,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -23,00 грн
192,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
212,31
Экономия: -11,35 грн
200,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
207,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -41,00 грн
192,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
225,10
Экономия: -31,38 грн
193,72 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -23,00 грн
192,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (4)
221,23
Экономия: -20,76 грн
200,47 грн