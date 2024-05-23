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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 7 м х 14 см тип марли 17, №1 - Одесса (527325) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (8)
22,64
Экономия: -2,41 грн
20,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (10)
22,61
Экономия: -1,90 грн
20,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
22,88
Экономия: -2,82 грн
20,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (10)
22,74
Экономия: -1,66 грн
21,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
22,77
Экономия: -2,89 грн
19,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
23,03
Экономия: -2,04 грн
20,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (9)
23,01
Экономия: -2,58 грн
20,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (4)
22,56
Экономия: -1,85 грн
20,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
23,31
Экономия: -2,71 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (6)
22,88
Экономия: -2,91 грн
19,97 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (5)
22,92
Экономия: -2,32 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (7)
22,62
Экономия: -3,65 грн
18,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (5)
22,51
Экономия: -1,91 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (5)
22,46
Экономия: -2,67 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
Всего: упаковка (7)
24,43
Экономия: -1,99 грн
22,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
23,01
Экономия: -2,69 грн
20,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (1)
22,65
Экономия: -1,77 грн
20,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (10)
23,10
Экономия: -2,96 грн
20,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (9)
22,97
Экономия: -2,54 грн
20,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 117
Всего: упаковка (9)
22,65
Экономия: -1,77 грн
20,88 грн