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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 7 м х 14 см тип марли 17, №1 - Львов (527325) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (6)
22,99
Экономия: -2,76 грн
20,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
22,52
Экономия: -1,92 грн
20,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (10)
22,93
Экономия: -2,33 грн
20,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (16)
22,94
Экономия: -1,97 грн
20,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
22,96
Экономия: -2,01 грн
20,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (10)
22,95
Экономия: -1,76 грн
21,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (30)
22,71
Экономия: -2,48 грн
20,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (10)
23,17
Экономия: -1,98 грн
21,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (10)
22,94
Экономия: -2,51 грн
20,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-Б
Всего: упаковка (10)
22,67
Экономия: -1,59 грн
21,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (7)
22,62
Экономия: -1,43 грн
21,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
Всего: упаковка (6)
22,86
Экономия: -1,67 грн
21,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (1)
23,21
Экономия: -2,13 грн
21,08 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (6)
14,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (10)
20,91
Экономия: -1,51 грн
19,40 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (8)
15,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (7)
23,27
Экономия: -2,56 грн
20,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (4)
22,64
Экономия: -3,67 грн
18,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (7)
22,49
Экономия: -1,78 грн
20,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (6)
22,98
Экономия: -4,01 грн
18,97 грн