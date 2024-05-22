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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 7 м х 14 см тип марли 17, №1 - Киев (527325) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (3)
22,79
Экономия: -3,34 грн
19,45 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (10)
22,57
Экономия: -3,23 грн
19,34 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (1)
22,76
Экономия: -1,48 грн
21,28 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (9)
23,30
Экономия: -2,59 грн
20,71 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (10)
22,59
Экономия: -1,51 грн
21,08 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (9)
22,58
Экономия: -2,61 грн
19,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Мрии, 24
Всего: упаковка (6)
22,98
Экономия: -4,01 грн
18,97 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (7)
22,49
Экономия: -1,78 грн
20,71 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
14,50 грн
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (3)
22,73
Экономия: -2,50 грн
20,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (5)
22,82
Экономия: -3,85 грн
18,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (10)
22,71
Экономия: -3,09 грн
19,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (4)
22,64
Экономия: -3,67 грн
18,97 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 44 мин
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (7)
23,27
Экономия: -2,56 грн
20,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (10)
23,19
Экономия: -3,13 грн
20,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (10)
22,73
Экономия: -2,13 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г
Всего: упаковка (8)
22,93
Экономия: -2,87 грн
20,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (10)
22,88
Экономия: -4,09 грн
18,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (10)
22,64
Экономия: -2,21 грн
20,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (6)
23,01
Экономия: -2,02 грн
20,99 грн