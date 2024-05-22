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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 7 м х 14 см тип марли 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (527325) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (10)
22,87
Экономия: -3,56 грн
19,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (10)
23,00
Экономия: -3,69 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (9)
23,16
Экономия: -3,85 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (10)
22,58
Экономия: -3,27 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (10)
22,79
Экономия: -3,48 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (8)
22,65
Экономия: -3,34 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
22,67
Экономия: -3,36 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
22,90
Экономия: -3,59 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (6)
22,51
Экономия: -3,20 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
23,18
Экономия: -3,87 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
22,93
Экономия: -3,62 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (10)
23,13
Экономия: -3,82 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (10)
22,47
Экономия: -3,16 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3)
22,55
Экономия: -3,24 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
22,49
Экономия: -3,18 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (3)
22,91
Экономия: -3,60 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (10)
22,62
Экономия: -3,31 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (3)
23,19
Экономия: -3,88 грн
19,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (10)
23,19
Экономия: -3,88 грн
19,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (10)
23,28
Экономия: -3,97 грн
19,31 грн