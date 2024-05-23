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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 5 м х 10 см тип марли 17, №1 - Одесса (527324) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
12,57
Экономия: -1,35 грн
11,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
12,55
Экономия: -1,07 грн
11,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
12,70
Экономия: -1,58 грн
11,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
12,90
Экономия: -2,43 грн
10,47 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (3)
12,53
Экономия: -0,84 грн
11,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
12,72
Экономия: -1,39 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (3)
12,62
Экономия: -0,93 грн
11,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
12,64
Экономия: -1,62 грн
11,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (3)
12,62
Экономия: -1,74 грн
10,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
12,85
Экономия: -1,27 грн
11,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
12,52
Экономия: -1,04 грн
11,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
12,92
Экономия: -2,09 грн
10,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
12,49
Экономия: -0,74 грн
11,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
12,68
Экономия: -1,31 грн
11,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
12,55
Экономия: -1,18 грн
11,37 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (3)
12,72
Экономия: -1,30 грн
11,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (1)
12,49
Экономия: -1,07 грн
11,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
12,60
Экономия: -1,83 грн
10,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
13,30
Экономия: -1,37 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
13,11
Экономия: -1,43 грн
11,68 грн