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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 5 м х 10 см тип марли 17, №1 - Киев (527324) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (20)
5,80 грн
Экостатус
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (7)
9,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
12,02
Экономия: -0,81 грн
11,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
13,60
Экономия: -2,20 грн
11,40 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 44 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
7,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (4)
7,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (1)
13,51
Экономия: -2,05 грн
11,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
Всего: упаковка (1)
12,98
Экономия: -1,55 грн
11,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 44 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
12,22
Экономия: -0,81 грн
11,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
Всего: упаковка (1)
12,88
Экономия: -1,47 грн
11,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 44 мин
Черкассы, ул. Ильенко Юрия, 64/1
Всего: упаковка (1)
13,15
Экономия: -1,72 грн
11,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
12,90
Экономия: -1,43 грн
11,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (2)
12,95
Экономия: -1,57 грн
11,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
13,11
Экономия: -1,43 грн
11,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
13,30
Экономия: -1,37 грн
11,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
13,16
Экономия: -1,77 грн
11,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
Всего: упаковка (1)
12,83
Экономия: -1,30 грн
11,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (1)
12,39
Экономия: -0,93 грн
11,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
13,72
Экономия: -1,53 грн
12,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Староконстантинов, ул. Острожского, 10
Всего: упаковка (1)
12,46
Экономия: -1,17 грн
11,29 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 44 мин
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (5)
7,50 грн