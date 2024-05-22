Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНАЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм ЖЕМЧУЖИНА 5 м х 10 см тип марли 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (527324) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
12,71
Экономия: -1,07 грн
11,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (1)
11,61
Экономия: -1,18 грн
10,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
12,48
Экономия: -1,41 грн
11,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Усика Григория, 44
Всего: упаковка (1)
13,57
Экономия: -1,01 грн
12,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
12,80
Экономия: -1,27 грн
11,53 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
13,72
Экономия: -1,53 грн
12,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
12,86
Экономия: -2,76 грн
10,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
12,49
Экономия: -2,18 грн
10,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (1)
12,67
Экономия: -1,39 грн
11,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
12,53
Экономия: -1,16 грн
11,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
12,55
Экономия: -1,76 грн
10,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (2)
12,93
Экономия: -2,40 грн
10,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
12,54
Экономия: -1,93 грн
10,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
12,75
Экономия: -1,96 грн
10,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
12,58
Экономия: -1,70 грн
10,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
12,78
Экономия: -2,08 грн
10,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
12,85
Экономия: -2,34 грн
10,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
12,67
Экономия: -1,93 грн
10,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
12,69
Экономия: -1,57 грн
11,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
12,67
Экономия: -1,78 грн
10,89 грн