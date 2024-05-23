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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Запорожье (513109) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
70,57
Экономия: -8,54 грн
62,03 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
77,00
Экономия: -19,00 грн
58,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
77,00
Экономия: -19,00 грн
58,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -7,00 грн
58,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
69,99
Экономия: -12,66 грн
57,33 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
56,43 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -11,00 грн
59,00 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (1)
64,41 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (2)
70,54 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
75,79
Экономия: -6,56 грн
69,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
70,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (3)
76,50
Экономия: -19,17 грн
57,33 грн