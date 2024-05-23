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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Одесса (513109) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (4)
59,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
59,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (10)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
73,61 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (7)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
68,99
Экономия: -11,66 грн
57,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
Всего: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (1)
59,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -15,17 грн
57,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
Всего: упаковка (1)
59,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
Всего: упаковка (2)
44,81
Экономия: -6,56 грн
38,25 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (7)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (1)
67,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Госпитальеров, 26
Всего: упаковка (3)
70,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Березнеговатое, ул. Мира, 77
Всего: упаковка (1)
52,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Измаил, ул. Покровская, 77-А
Всего: упаковка (1)
55,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
61,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смолино, ул. Казакова, 18-Д
Всего: упаковка (6)
64,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
70,54 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
67,00
Экономия: -7,00 грн
60,00 грн