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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Львов (513109) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (5)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (8)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (5)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (5)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (3)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (5)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -17,17 грн
57,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (11)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
56,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 19
Всего: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
Всего: упаковка (2)
59,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (9)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 11
Всего: упаковка (1)
68,99
Экономия: -11,66 грн
57,33 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
68,99
Экономия: -11,66 грн
57,33 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -4,00 грн
58,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ровенская, 105
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -13,66 грн
57,33 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (4)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (1)
61,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
56,43 грн