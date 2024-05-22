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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Киев (513109) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
65,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
65,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (13)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (10)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (4)
67,00
Экономия: -5,36 грн
61,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (12)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (13)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (18)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
71,67
Экономия: -9,03 грн
62,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (11)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (2)
59,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (8)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (6)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (9)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (13)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
68,04
Экономия: -5,10 грн
62,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (5)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (4)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (9)
81,80
Экономия: -2,45 грн
79,35 грн