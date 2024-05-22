БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (513109) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (11)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Аптека24
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Столетова, 11
В других городах:
Не болей
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Не болей
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 16:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16