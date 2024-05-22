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БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (513109) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
40,01
Экономия: -5,53 грн
34,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (11)
73,99
Экономия: -16,66 грн
57,33 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (4)
76,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (3)
76,50
Экономия: -19,17 грн
57,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Столетова, 11
Всего: упаковка (1)
70,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
75,79
Экономия: -6,56 грн
69,23 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
42,37
Экономия: -3,43 грн
38,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
70,54 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (2)
70,54 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -18,00 грн
58,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (1)
78,50
Экономия: -21,17 грн
57,33 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -7,00 грн
58,00 грн
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
68,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 16:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
68,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
56,43 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -11,00 грн
59,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
69,99
Экономия: -12,66 грн
57,33 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -12,00 грн
58,00 грн