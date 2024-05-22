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БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м, №1 - Киев (513108) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
116,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
122,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8)
124,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
116,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4)
123,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
116,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
123,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
123,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
116,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
116,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
116,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
159,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
155,80
Экономия: -4,67 грн
151,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
116,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
116,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
116,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
116,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
116,10 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
122,66 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (5)
116,82 грн