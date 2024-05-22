БИНТ "НорДик Когезив" 10 см х 4,5 м, №1 - Киев (513108) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 162 аптеках
Подорожник
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (4)
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека оптовых цен
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Біла ромашка
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 14 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (89)
Открыто Закроется через 44 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Аптекарь
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47