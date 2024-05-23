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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм DR.WHITE 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (512248) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (6)
6,99 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Черновцы, ул. Хотинская, 43
Всего: упаковка (1)
7,50
Экономия: -1,10 грн
6,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (4)
15,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (6)
15,43 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Сагайдачного Петра, 5
Всего: упаковка (4)
6,50
Экономия: -0,10 грн
6,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (31)
5,87 грн
Челси плюс
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (5)
10,30 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом