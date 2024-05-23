Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Тесты на беременность и овуляциюТесты на беременностьпрочие тесты на беременностьALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХЦены в аптеках

ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Запорожье (518390) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
161,00
Экономия: -56,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
171,00
Экономия: -48,00 грн
123,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Аптеки 24 часа
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
161,00
Экономия: -56,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
143,00
Экономия: -38,00 грн
105,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
143,00
Экономия: -38,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (7)
161,00
Экономия: -56,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (3)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
161,00
Экономия: -56,00 грн
105,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (3)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн