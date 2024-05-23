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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Одесса (518390) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
139,50 грн
Колонтаевская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
135,80 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Маргарита
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
135,80 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Жасмин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рабина Ицхака, 16
Всего: упаковка (1)
135,80 грн
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (7)
135,80 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
138,20 грн
Агата
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 6/2
Всего: упаковка (2)
139,50 грн
Венера
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Мария
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Алина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Гармония
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 50
Всего: упаковка (1)
135,80 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (2)
138,20 грн
Афина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (2)
138,20 грн
Елизавета
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
Всего: упаковка (1)
138,20 грн
Глория
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (3)
138,20 грн
Валерия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Шампань
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (4)
135,80 грн