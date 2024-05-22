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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Львов (518390) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Васильковская, 55
Всего: упаковка (3)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
143,00
Экономия: -38,00 грн
105,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (3)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
185,10
Экономия: -54,28 грн
130,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
141,00
Экономия: -13,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
150,00
Экономия: -22,00 грн
128,00 грн
Арианна
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
135,80 грн
Эрика
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (2)
135,80 грн
Фармацевт копейкин
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
138,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (2)
135,80 грн