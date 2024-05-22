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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Харьков (518390) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
125,63
Экономия: -7,05 грн
118,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
141,48
Экономия: -18,33 грн
123,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (5)
133,08
Экономия: -9,94 грн
123,14 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
140,98
Экономия: -17,83 грн
123,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
137,33
Экономия: -13,54 грн
123,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (3)
137,24
Экономия: -13,67 грн
123,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
140,01
Экономия: -16,72 грн
123,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (3)
136,09
Экономия: -12,54 грн
123,55 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
130,72
Экономия: -11,24 грн
119,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (2)
133,99
Экономия: -11,82 грн
122,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (6)
142,99
Экономия: -19,37 грн
123,62 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (3)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
143,00
Экономия: -38,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн