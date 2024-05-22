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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест струйный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (518390) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
134,63
Экономия: -10,84 грн
123,79 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
142,12
Экономия: -18,97 грн
123,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (3)
132,58
Экономия: -9,03 грн
123,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
127,17
Экономия: -8,59 грн
118,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (5)
135,49
Экономия: -12,35 грн
123,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (6)
144,03
Экономия: -20,41 грн
123,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (3)
137,24
Экономия: -13,67 грн
123,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
142,25
Экономия: -19,10 грн
123,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (2)
131,10
Экономия: -8,93 грн
122,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
140,04
Экономия: -16,75 грн
123,29 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (3)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (2)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
152,00
Экономия: -47,00 грн
105,00 грн