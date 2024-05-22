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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ тест-полоска, №1 - Днепр (Днепропетровск) (518389) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Арианна
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Фармацевт копейкин
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Милана
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Эрика
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Елизавета
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
Всего: упаковка (12)
66,60 грн
Мария
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Афина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Шампань
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
Всего: упаковка (8)
66,60 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (7)
66,60 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (3)
66,60 грн
Аркадия
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Черняховского, 24
Всего: упаковка (5)
66,60 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Венера
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (2)
66,60 грн
Приморская
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Академическая, 11
Всего: упаковка (5)
66,60 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (3)
66,60 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
43,21
Экономия: -5,44 грн
37,77 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (7)
66,60 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (3)
42,81
Экономия: -5,40 грн
37,41 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (3)
66,60 грн