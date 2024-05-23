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Медицинские изделияИзделия и комплектующие, используемые для введения лекарственных средств и растворов в ткани и полости телаКанюлипрочие канюлиMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВЦены в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МУЛЬТИДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ красная, №1 - Одесса (608180) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
139,40 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
Всего: упаковка (5)
41,23 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (2)
96,07
Экономия: -12,62 грн
83,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
Всего: упаковка (5)
139,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (5)
80,53
Экономия: -7,59 грн
72,94 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (4)
92,00
Экономия: -15,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
92,94
Экономия: -11,11 грн
81,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
86,93
Экономия: -7,72 грн
79,21 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (13)
101,00
Экономия: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
99,72
Экономия: -18,13 грн
81,59 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
92,00
Экономия: -17,00 грн
75,00 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (7)
67,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (5)
139,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 78
Всего: упаковка (1)
79,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -14,71 грн
77,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
71,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (10)
138,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
139,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (2)
83,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (4)
65,23 грн